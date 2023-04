Crianças com Síndrome de Down se tornam prefeitos mirins em Ribeirão Pires

Coluna Social



02/04/2023 | 07:00



Como parte das ações que marcam o mês de conscientização sobre a Síndrome de Down, oito alunos da rede municipal de ensino de Ribeirão Pires foram recebidos pelo prefeito Guto Volpi. Acompanhadas de familiares e profissionais das escolas, as crianças exploraram as instalações do Gabinete, conheceram a equipe que trabalha no Paço e tiraram fotos com placas personalizadas de prefeita e prefeito mirim.

“Essa visita é mais uma forma de celebrar a inclusão e dar a oportunidade a essas meninas e meninos de sentarem aqui, na cadeira do prefeito, e guardarem essa recordação. A sociedade, no futuro, estará representada por eles. Uma sociedade que está em plena transformação. As gestões públicas têm que saber dialogar, para sermos uma cidade para todos. Esperamos que a foto de hoje se torne um marco na vida deles e de vocês, que os educam”, disse Guto Volpi.

Gabrielly Ferreira da Silva, mãe de Thalia Ferreira Lopes, de 3 anos, ficou surpresa com o convite feito pelo prefeito. “Foi incrível saber que ela tem essa liberdade de vir aqui, de conhecer este espaço, e saber que ela está sendo bem cuidada”, avaliou a mãe da aluna da EM Prof. Edir Maria de Oliveira.