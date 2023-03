Ponte Preta vende os últimos ingressos e deve colocar 17 mil no 'jogo do acesso'

31/03/2023 | 15:25



Os últimos 682 ingressos para o jogo entre Ponte Preta e XV de Piracicaba foram rapidamente vendidos nesta sexta-feira. Com isso, o duelo, que irá definir o segundo e último acesso na Série A2 do Campeonato Paulista, deve contar com cerca de 17 mil torcedores e bater recorde nesta edição.

Estes últimos ingressos foram os que sobraram após os sócios não realizarem as trocas - eles tinham até quinta-feira para fazer isso. Foram 173 ingressos para o setor Vip, 184 para a Geral, 184 para a Vitalícia e 150 para o Portão Sul.

Com isso, a Ponte Preta vendeu quase 14 mil ingressos e a capacidade máxima será completada com os cerca de 4 mil sócios e vitalícias que trocaram seus ingressos.

A Ponte vai superar seu recorde de público, como também o do campeonato. Contra o Comercial, pelas quartas de final, 11.136 torcedores viram a Ponte Preta vencer por 3 a 0. O recorde da competição, porém, é do próprio XV de Piracicaba, que colocou 13.070 torcedores no empate sem gols com a Portuguesa Santista, também nas quartas de final.

Como venceu o primeiro jogo por 3 a 0, a Ponte pode perder por até dois gols para

avançar à final e garantir o acesso. Em caso de vitória do XV de Piracicaba por três gols

de diferença, a definição da vaga vai para os pênaltis.

Quem avançar, encara o vencedor de Novorizontino ou Noroeste que disputam a outra

semifinal. No primeiro jogo, em Bauru, houve empate por 1 a 1. O segundo jogo também será

disputado no sábado, às 15h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O

time que vencer vai à final e garante o acesso.

Os times que subirem para a elite estadual vão ocupar em 2024 as vagas de Ferroviária e

São Bento, rebaixados no Paulistão. No ano passado caíram Ponte Preta e Novorizontino,

justamente, dois times que podem confirmar suas voltas agora neste fim de semana.