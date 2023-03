Jogadores do Palmeiras avaliam Água Santa em vídeo e Abel tem apenas uma dúvida

31/03/2023 | 15:11



O Palmeiras vem fazendo de tudo para evitar surpresas na decisão do Paulistão contra o Água Santa. Jogadores não falam em favoritismo, pregam respeito ao rival a todo momento e nesta sexta-feira o elenco teve uma aula de vídeo de como o time de Diadema atua. O substituto de Bruno Tabata, machucado, é a única dúvida de Abel Ferreira.

Mesmo com grande parte dos titulares utilizada na fase de grupos em Diadema - vitória por 1 a 0 - Abel Ferreira sabe que o adversário da decisão cresceu e fez questão de passar os principais pontos do oponente em um vídeo, antes do treino no campo desta sexta-feira.

Naquele jogo do dia 12 de fevereiro, Marcos Rocha, Murilo, Zé Rafael e Gabriel Menino ficaram no banco de reservas. Apenas os meio-campistas entraram no segundo tempo, quando Rony fez o único gol do jogo. Giovani ganhou a vaga de Endrick naquele jogo (o atacante entrou em seu lugar depois) e esta parece a única dúvida para domingo.

A dupla foi convocada para amistosos da seleção brasileira sub-20 contra Iraque e República Dominicana ao lado dos companheiros Kaíque, Michel e Luis Guilherme. Abel Ferreira anunciou que ambos, mais um, possivelmente Luis Guilherme, não serão liberados para Ramon Meneses. Abel conta com os jovens não apenas para as finais, mas também para Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

Sem divulgar quem será o escolhido para completar o time na vaga de Bruno Tabata, Abel dividiu a escalação com 11 de cada lado e ensaiou ativamente jogadas, movimentações e posicionamento. Depois, os setores ofensivo e defensivo fizeram trabalhos específicos da posição.

O Palmeiras para a final da Arena Barueri deve ter Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga, Dudu, Giovani (Endrick) e Rony.