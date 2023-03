Sabrina Sato brinca com gestação de Viih Tube após ela exibir mudanças no corpo: Sua gravidez tá mais longa que a minha

31/03/2023 | 15:10



Na reta final de sua gestação, Viih Tube está usando as suas redes sociais para compartilhar momentos, experiências e medos. Além de tudo isso, ela preparou um conteúdo especial aos seus seguidores e a todas as mamães que estão preocupadas com as mudanças no corpo durante a gravidez.

A influenciadora postou um vídeo mostrando tudo que mudou em seu corpo. De lingerie, ela mostrou a cicatriz nos seios, o bumbum e as coxas com celulite, bolinhas nas axilas e até o umbigo totalmente para fora.

Tour pelo corpo grávida. Se você tá gravidinha e passando por essas mudanças no corpo, esse vídeo é pra você.

Claro que nos comentários, Viih Tube foi super elogiada pelos fãs e recebeu uma mensagem divertida de Sabrina Sato:

Minha maravilhosa Viih Tube? sua gravidez tá mais longa que a minha. Você tá de quanto tempo? Mais de um ano. Já. Né?, se divertiu ela.