App mostra para pais onde há atividades para fazer com crianças

31/03/2023 | 14:55



Quem tem filhos – ou sobrinhos, afilhados ou alguma relação com crianças – já se viu em apuros para encontrar uma atividade que entretenha e divirta os pequenos em algum momento da vida. É para sanar essa dor que o aplicativo WOW Time! foi concebido: a ideia central é compilar em apenas um lugar todas as opções de atividades e serviços que atendam crianças.

O WOW Time! é gratuito e tem versões para Android e iOS. Você pode baixá-lo aqui.

Idealizado pelos sócios Thiago Lapagesse, Luana Puggina, Luiz Carlos Júnior e Eduardo Pereira, o projeto recebeu o impulso que precisava para sair do papel por meio do programa de aceleração da Mouts TI, empresa de tecnologia de Santa Catarina que atua em escala global.

A ideia para o WOW Time! surgiu do desejo de dois dos quatro sócios de abrirem um parque temático em Florianópolis. A pandemia de Covid-19 frustrou os planos de Thiago Lapagesse e Luana Puggina, porém, a pesquisa de mercado feita para o empreendimento mostrou uma realidade que eles desconheciam: a cidade oferecia muitas atividades, mas as pessoas não sabiam que esses espaços existiam.

Com essa informação nas mãos, Thiago e Luana pensaram em transformar a cidade em um “parque online”. Foi assim que Luiz Carlos e Eduardo entraram na história e a sociedade que daria origem ao aplicativo WoW Time! ganhou forma. Eduardo é o responsável técnico pelo aplicativo e também é colaborador da Mouts TI e levou o projeto para a aceleradora, que entendeu que ali havia uma boa ideia.

De acordo com o diretor de Tecnologia da Mouts TI, Andrino Souza Junior, a ideia foi apresentada para o programa de aceleração interno e, apesar de ser muito boa, não tinha estrutura definida e precisava de aporte financeiro.

“A equipe da WoW Time! desenvolveu um plano de negócios exibindo as funcionalidades e a viabilidade comercial do aplicativo. Com isso chegamos no valor financeiro de aporte para a concretização do projeto”, explica.

Dessa forma, a Mouts TI é “sócia” do aplicativo WoW Time!, mas as decisões sobre os rumos do projeto são dos idealizadores.

WOW Time!: como funciona

Atualmente, a primeira versão da ferramenta opera na região da Grande Florianópolis, capital de Santa Catarina, mas o objetivo é ampliar o alcance nos próximos seis meses. O CEO do WOW Time!, Júnior Mendonça, explica que o objetivo do aplicativo é sanar uma dor de muitos cuidadores de crianças que sempre encontram dificuldades em buscar programas para fazer com as crianças. Além disso, outra função do aplicativo é organizar informações que já existem, mas estão desatualizadas ou espalhadas pela internet.

“A busca no Google acaba sendo muito bagunçada, pois muita gente começou esse tipo de projeto, mas é algo realmente difícil de manter, então tem muitas informações desatualizadas, eventos que já aconteceram, lugares que não existem mais. No aplicativo a ideia é que tudo seja atualizado e esteja organizado, para facilitar a busca do usuário”, ressalta.

Segundo Mendonça, a intenção é que o WOW Time! seja uma plataforma completa de busca para serviços e atividades para crianças. Atualmente, o usuário vai encontrar desde eventos voltados para crianças até estabelecimentos que contam com “espaço kids” – inclusive com fotos e valores, para que os cuidadores possam ter a noção real dos espaços.

Ampliação do alcance

A empresa tem sede em Florianópolis e, por enquanto, a área de abrangência é a capital de Santa Catarina e as cidades ao redor (Biguaçu, Palhoça e São José), mas o plano da empresa é ampliar a abrangência e alcançar 20 mil downloads nos próximos seis meses.

“Hoje o nosso principal desafio é a captação dos dados, pois essa é a fase que demanda mais tempo, já que checamos todos os dados e entramos em contato com cada um dos fornecedores para garantir que as informações são completas e atualizadas”, explica.

Além de ampliar o alcance do WOW Time!, a empresa também atua na melhoria da captação e inserção de dados no aplicativo, que tende a se tornar automatizada. “A ideia é que, no futuro, o próprio fornecedor possa acessar o sistema e incluir as informações, que vão continuar sendo certificadas por nós, mas que vai agilizar esse processo da captação dos dados”, analisa.

Thiago Lapagesse, um dos idealizadores do projeto, ressalta que os planos de ampliação vão além da inclusão de novas cidades. Uma versão “premium” do aplicativo já está em desenvolvimento e pretende incluir ainda mais o usuário nas ações que acontecem na cidade.

“Nossa meta é atingir o número de 20 mil usuários em um curto período de tempo, iniciar nosso programa Premium e crescer pelo país, entregando conexão entre usuários e prestadores de serviço, conteúdo relevante, mais experiência e vivência as famílias”, destaca.

Programa alavanca colaboradores

O aplicativo WoW Time! é o segundo projeto apoiado pelo Programa de Aceleração da Mouts TI, que existe desde fevereiro de 2022. A primeira empresa que recebeu apoio via aceleradora foi a Meinecke Sistemas, empresa catarinense de tecnologia que dobrou o número de clientes atendidos em seis meses após o impulso recebido.

O programa foi criado porque a empresa percebeu que projetos com bom potencial se perdiam por questões diversas – planejamento, estrutura, recursos financeiros etc – e entendeu que poderia oferecer suporte para que as ideias de colaboradores pudessem ser concretizadas.

“A nossa intenção é permitir que boas ideias saiam do papel e possam se tornar realidade, pois elas podem, sim, solucionar a dor de alguém, como é o caso do aplicativo WoW, que resolve um problema de uma parcela significativa da população, então esse é o nosso principal objetivo, dar o apoio necessário –principalmente financeiro – para que boa soluções sejam concretizadas”, finaliza o diretor.