São Bernardo recebe festival com hambúrguer com ouro, torre de torresmo, coxinha de 20kg e doces gigantes

31/03/2023 | 14:34



Nesta sexta (31) e durante o fim de semana (1 e 2 de abril), São Bernardo recebe a 13º edição do do Big Food Festival, festival gastronômico de comidas gigantes. Esta é a segunda vez que o evento acontece na cidade em menos de um mês.

Entre as atrações estão sanduíches, hambúrguer com folha de ouro, ovo de Páscoa e donuts de coxinha, coxinha de 20 kg, bolo de rolo, fogazza, torre de batata frita com bacon e calabresa, torre de torresmo, entre outras opções salgadas e doces nas versões gigantes e "normais". O festival vai acontecer no Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini, 3.576). Veja os horários abaixo.

Além das opções de comida, haverá ainda cervejas artesanais e atrações musicais com cover de bandas como Oasis e Legião Urbana, assim como DJ e recreação para as crianças. A entrada é gratuita e o espaço é pet friendly.

CONFIRA OS HORÁRIOS E A PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (31) - das 17 às 22h

Às 20h - Banda Arthur Hélio e os Lobos – a sensação de SP, que tocam pop rock, indie rock e classic rock.

Sábado (1/04) - das 12h às 22h

Às 17h – Banda Medit, de São Bernardo do Campo, conhecida pelo rock, hardcore e metal core.

Às 20h - Banda Woody e os Selvagens, com tributo ao rock nacional anos 80.

Domingo (2/04) - das 12h às 22h

Às 17h – Banda Legião Urbana Cover SP.

Às 19h30 - Banda Manchester Oasis Cover.