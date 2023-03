Em meio a boatos de possível separação, mãe de Lexa apoia MC Guimê: Continua sendo meu genro

31/03/2023 | 14:11



Como você está acompanhando aqui no ESTRELANDO, o casamento de Lexa e MC Guimê foi fortemente abalado após o famoso ser acusado de importunação sexual no BBB23 e expulso do reality. Em meios a boatos que a cantora estaria decidida a colocar um ponto final no relacionamento, a mãe da artista declarou apoio ao genro.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, Darlin Ferrattry não comentou se a filha já tomou uma decisão, mas fez questão de deixar claro:

- Uma coisa eu digo: Lexa sempre foi muito digna com o Guimê, e ele também sempre foi um marido amoroso e disciplinado para ela, além de tratar todos da família com muito amor e respeito nesses últimos quase dez anos que o conheço.

Ela também compartilhou sua opinião sobre o fato de Guimê ter apagado todas as fotos das redes sociais e disse que ele sempre terá um lugar em sua vida, mesmo que aconteça o divórcio.

- É praticamente um pedido de ajuda. Eu não tenho como virar as costas para ele, ao contrário, as portas da minha casa estarão sempre abertas. Sei que o Guimê já está pagando pelos seus erros de todas as maneiras possíveis. Foi afetado diretamente no seu âmbito familiar e profissional. Comigo ele pode sempre contar.

Já em conversa com o jornal Metrópoles, a mãe de Lexa também afirmou apoiar o funkeiro.

- Eu só tenho coisas boas para falar do Guimê, sinceramente, para mim, continua sendo meu genro.

E ainda contou que vê o arrependimento do famoso.

- Eu, Darlin, posso falar por mim. Eu sou uma pessoa e minha filha é outra. Eu digo para você, do fundo do meu coração, que dá para todos verem pelas redes dele. Ele apagou todas as fotos, postou um coração machucado, se reconstruindo. Então, agora é só questão de cada um ter bom senso e tentar olhar e ver como ele está e optar por ajudá-lo ou não. Eu opto por ajudá-lo, eu abro as portas da minha casa para ele.

No entanto, Darlin ainda não conversou com a filha desde o surgimento dos boatos de separação.

- Ainda não parei para falar com a minha filha, como mãe, depois da viagem dela. Mas, como mãe, se ela me perguntar, é isso que ela vai ouvir de mim. Meu coração é assim, então, eu prefiro ajudar e ver o lado bom.