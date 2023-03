Grupo de K-Pop, SEVENTEEN anuncia data de novo comeback

31/03/2023 | 14:10



Já pega a caneta e o calendário para anotar aí! Para a alegria das Carats, nome do fã-clube oficial do grupo de K-Pop SEVENTEEN, os garotos já estão planejando o retorno após alguns meses de férias.

Acontece que em 2022 os 13 cantores fizeram uma sequência de 29 shows em 21 cidades diferentes e depois entraram de férias por alguns meses. E nesta sexta-feira, dia 31, o grupo sul-coreano decidiu então compartilhar que já decidiram a data para voltarem à ativa.

O décimo EP será lançado no dia 24 de abril às seis horas da manhã, no horário de Brasília. O álbum vai levar o nome de FML e deve contar com algumas músicas novinhas em folha.

Vale lembrar que Face The Sun, o quatro álbum completo do SEVENTEEN alcançou a quarta posição na Billboard 200 em maio de 2022, se tornando o produto mais vendido na Coreia do Sul no mesmo ano.