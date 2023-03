Tesouro dos EUA anuncia regras que limitam crédito fiscal a novos veículos elétricos

31/03/2023 | 13:58



Menos veículos elétricos novos se qualificarão para o crédito fiscal federal dos Estados Unidos de US$ 7,5 mil neste ano, e muitos outros receberão apenas metade disso, de acordo com as regras propostas nesta sexta-feira, 31, pelo Departamento do Tesouro do país.

As regras, exigidas pela Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês) do ano passado, provavelmente vão retardar a aceitação dos consumidores de veículos elétricos e podem atrasar a meta do presidente Joe Biden de ter metade dos novos veículos de passageiros vendidos nos EUA funcionando com eletricidade até 2030.

A administração de Biden admite que menos veículos elétricos serão elegíveis para créditos fiscais no curto prazo por causa das regras, mas diz que, com o tempo, mais veículos elétricos e peças serão fabricados nos EUA, criando uma cadeia de suprimentos doméstica e mais empregos.

Os créditos e outras medidas também acabarão com a dependência da China para peças e minerais, que agora domina, afirma o governo democrata. Fonte: Associated Press.