8 hotéis perto do Rio de Janeiro para viajar na Páscoa

Redação

Do Rota de Férias



31/03/2023 | 13:55



Uma série de resorts e hotéis perto do Rio de Janeiro estão com uma programação especial para a Semana Santa e o feriado de Páscoa, que ocorre entre os dias 7 e 9 de abril.

Entre as atividades oferecidas estão uma escolinha de futebol com Junior, ex-jogador da seleção brasileira e do Flamengo, um novo brinquedo em um parque de diversões situado dentro de um resort, caça a ovos e experiências sensoriais em um spa. Adultos e crianças encontram diversas opções de lazer e relaxamento, seja na praia, seja na montanha.

Hotéis perto do Rio de Janeiro

Confira a programação de oito hotéis perto do Rio de Janeiro para a Semana Santa e o feriado da Páscoa.

Le Canton (Teresópolis)

Le Canton

O Le Canton, localizado em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, oferece muitas opções de diversão para adultos e crianças durante o feriado da Semana Santa, que vai do dia 7 ao dia 9 de abril. O destaque da programação é o Camp Maestro Junior, uma escolinha de futebol ministrada pelo ex-jogador da Seleção Brasileira e do Flamengo. Os ingressos, que custam R$ 400 mais 10%, podem ser adquiridos aqui.

Os pacotes para a Semana Santa começam a partir de cinco parcelas de R$ 1.067, no Parc Magique. Além disso, a programação inclui uma apresentação da peça infantil “Coelhinho Trapalhão”, um Grand Gouté de Chocolate, oficinas de pintura de ovos e de chocolate, Festa Neon e Caça aos Ovos.

Outra atração do Le Canton é a Torre do Dragão, o novo brinquedo do Parc Magique, que consiste em um elevador que sobe até encontrar um dragão em giros de 360 graus. A descida é suave, com mais giros, em um percurso de 10 metros (ou 15 metros, se contarmos o letreiro). A altura máxima permitida é de 1,95 metros e o limite de peso por usuário é de 120 kg.

Rosa dos Ventos (Teresópolis)

Rosa dos Ventos

O Rosa dos Ventos, localizado em Teresópolis, oferece pacotes mínimos de três noites com café da manhã ou pensão completa. Com uma vista panorâmica de varandas e jardins, os hóspedes podem aproveitar os restaurantes, bar, lobby, salas de estar, leitura e TV, além de piscina, sauna e serviços de massagem e bem-estar.

Sesc Grussaí (São João da Barra)

Sesc Grussaí

No norte do estado do Rio de Janeiro, o distrito de São João da Barra oferece uma excelente opção para viagens em família com tarifas promocionais e uma programação de lazer completa, além de passeios para descobrir os atrativos da região.

O Grussaí tem diárias a partir de R$ 280 (para casal) durante a semana e a partir de R$ 336 nos finais de semana, incluindo meia pensão e descontos para crianças. As comodidades incluem restaurante com comida afetiva, piscinas, quadras esportivas, parques infantis, pista de skate e de patinação, anfiteatro ao ar livre, sala de convivência, sala de leitura, espaço infantil e área verde.

O empreendimento oferece ainda passeios guiados para os principais pontos turísticos da região, como a Reserva Caruara e Lagoa de Iquipari, praias, Ilha da Convivência e um tour histórico. Os passeios custam R$ 30 por adulto e R$ 15 por criança (de 5 a 11 anos).

Portobello Resort & Safári (Mangaratiba)

Portobello Resort e Safári

Com a chegada da Semana Santa, o Portobello Resort & Safári, em Mangaratiba, a apenas 1h20m de carro do Rio de Janeiro, é o destino ideal para quem vai passar o período com a família. Em 2023, o pacote para o feriado inclui um jantar especial no sábado (8/4), com menu diferenciado e música ao vivo. Custa a partir de R$ 6.690.

Além da atração exclusiva, o Portobello oferece um menu de serviços variado, incluindo restaurantes, piscinas e sauna, piscina natural, boliche, sorveteria, miniclube com recreação infantil e muito mais.

Localizado na Costa Verde, entre a Mata Atlântica e o mar da baía de Ilha Grande, o hotel ocupa uma área verde de 25 milhões de metros quadrados e reúne estrutura de praia e montanha em um mesmo complexo, podendo ser acessado por terra, água e ar. Isso porque conta com marina, heliponto e uma pista de pouso em sua propriedade.

Villa São Romão (Nova Friburgo)

Villa Sâo Româo

Outra opção é o eco-resort Villa São Romão, em Nova Friburgo, que proporciona aos hóspedes experiências sensoriais em seu spa, passeios ecológicos, quadras esportivas, salão de jogos e observação de pássaros.

Com um restaurante exclusivo inspirado no conceito de comfort food, o hotel oferece um cardápio elaborado com ingredientes orgânicos da região. O pacote mínimo é de dois dias, com café da manhã, almoço e jantar inclusos.

Parador Lumiar (Lumiar)

Parador Lumiar

O Parador Lumiar, localizado em Lumiar, também na Serra Fluminense, oferece chalés charmosos com vista para a piscina natural da propriedade, além de piscina, sauna, restaurante, cachoeira e trilhas pela propriedade imersa na Mata Atlântica. Durante a Páscoa, o pacote mínimo é de três noites com café da manhã incluso.

Pedra da Laguna (Búzios)

Pedra da Laguna

O Pedra da Laguna é mais um hotel perto do Rio de Janeiro que se destaca pela arquitetura única e a localização privilegiada, a apenas cinco minutos da Praia da Ferradura e da Rua das Pedras, onde ficam restaurantes e bares sofisticados de Búzios.

Com amplos ambientes de estar, restaurante, 36 apartamentos e uma piscina incrível, o hotel conta ainda com uma enorme pedra, da qual é possível ver a arrebentação das ondas, que atingem até 10 metros de altura. Os pacotes variam de acordo com o tipo de acomodação, com um mínimo de três noites.

Villa d’Este (Búzios)

Villa d’Este

Na famosa Orla Bardot também em Búzios, encontra-se o hotel Vila d’este, que combina exclusividade, charme e bom serviço com a verdadeira essência e estilo de vida da cidade.

Os quartos oferecem vista panorâmica do litoral, e os hóspedes podem desfrutar de experiências como café da manhã à beira mar, massagens e imersões no spa da propriedade. Há pacotes disponíveis de 6 a 9 de abril, com café da manhã incluso.

