Venda de área pública em São Bernardo fica 'deserta' e sem interessados

Artur Rodrigues



31/03/2023 | 13:21



A licitação agendada pela Prefeitura de São Bernardo, comandada por Orlando Morando (PSDB), para a manhã desta sexta-feira (31) para a venda do terreno onde está localizada a SSU (Secretaria de Serviços Urbanos), no bairro Rudge Ramos, não teve participantes. A concorrência pública foi dada como deserta e uma nova licitação deve ser aberta pela Prefeitura.

O edital de chamamento prévia um valor de R$ 101.183 milhões para a venda do espaço e permitia ao comprador pagar em até 20 parcelado desde eu houvesse uma entrada de ao menos 5%. Em 16 de março, a Prefeitura vendeu o imóvel público que abrigava o prédio da Secretaria da Educação, no bairro Nova Petrópolis, à Construtora Patriani por R$ 81,7 milhões. Na ocasião, a empresa foi a única participante da licitação e ofereceu lance único.

As vendas foram aprovadas pela Câmara na última sessão do ano passado, após a Prefeitura enviar requerimento de urgência para a votação. Apenas os vereadores Ana do Carmo (PT), Ana Nice (PT), Getúlio do Amarelinho (PT), Glauco Braido (PSD) e Julinho Fuzari (PSC) foram contra.