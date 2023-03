Defesa Civil emite alerta de chuvas fortes para o Grande ABC nesta sexta (31) e no fim de semana

Da Redação



31/03/2023 | 13:27



A Defesa Civil emitiu um alerta para fortes chuvas na região metropolitana de SP, que inclui o Grande ABC. A previsão de temporais é para esta sexta-feira (31), quando a região já registra chuvas intensas, além do sábado (1) e domingo (2).

Segundo o comunicado, a chuva deve vir acompanhada por descargas elétricas e fortes rajadas de vento. Na região, o acumulado deve ser de pelo menos 60 milímetros. A recomendação é para atenção especial às áreas mais vulneráveis, já que existe o risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos.

ACIMA DA MÉDIA

Nos 23 primeiros dias de fevereiro, os municípios do Grande ABC registraram 32% a mais de chuva do que o volume esperado para todo o mês. Segundo dados pluviométricos da Defesa Civil do Estado, a região registrou 2.141 mm (milímetros) de acumulado de água, enquanto a média mensal prevista era de 1.624 mm.

As sete cidades contabilizaram chuva acima do previsto. Rio Grande da Serra (331 mm), Ribeirão Pires (328 mm) e Mauá (323 mm) foram os municípios que tiveram o maior volume de água durante o período. Com 291 mm de chuva em Santo André, 24% maior que o previsto, a Prefeitura precisou atender 377 ocorrências entre quedas de árvores, pontos de alagamento, desabamentos e assistência humanitária.

Os temporais que atingiram a região na semana passada ocasionaram deslizamentos de terra em Mauá, sendo três acidentes no Jardim Zaíra. O desabamento destruiu pelo menos três casas, deixou uma pessoa morta e duas feridas. Desde a última quarta-feira (22) o município está em estado de emergência e a Prefeitura já interditou 52 imóveis em áreas de alto risco.