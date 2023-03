Exatamente um ano após o acidente, Rodrigo Mussi reflete: - Eu aprendi que tenho que valorizar o meu dia

31/03/2023 | 13:11



Rodrigo Mussi é dono de uma impressionante história de superação. O famoso sofreu um grave acidente no dia 31 de março de 2022 que quase tirou sua vida e o deixou em coma. Nesta sexta-feira, dia 31, ele refletiu sobre sua trajetória ao completar exatamente um ano desde a experiência traumática.

Em um comunicado enviado pela assessoria, o artista falou sobre a recuperação após ter sofrido traumatismo craniano e lesões severas na perna, enfrentando diversas cirurgias e uma dura reabilitação por meses.

- Foi a maior batalha da minha vida, com certeza! Um ano depois, estou aqui trabalhando, vivendo muito, fazendo tudo normal. Estar aqui é uma vitória, lutei bastante por isso e sou muito grato a Deus por essa segunda chance.

Finalmente recuperado, Rodrigo mostrou seu potencial como apresentador ao lançar seu primeiro projeto, Café com Mussi. O programa em formato de live conta dez episódios em que o famoso conversa sobre histórias de superação com a participação de celebridades como Maíra Cardi, Reynaldo Gianecchini, Arthur Aguiar, Lais Souza e Thiago Ventura.

Após o sucesso, ele já planeja a segunda temporada com novas histórias inspiradoras e papos descontraídos. O ex-BBB ainda conta que mudou a forma como encara a vida:

- Por toda a minha vida, levei as coisas muito a sério, era muito fechado, concentrado em trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Eu aprendi que tenho que valorizar o meu dia, as pessoas, os momentos, cada momento é de fato único. Eu tento não viver tanto do futuro, me concentro no aqui e no agora, porque é o processo que traz a alegria. Estou cem por cento concentrado em viver cada dia dessa vida, superando com mais força cada um dos obstáculos que aparecem.