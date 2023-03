Lexa estaria decidida a colocar ponto final em casamento com MC Guimê

31/03/2023 | 13:11



Lexa passou três dias ao lado de Anitta e amigos para comemorar o aniversário da funkeira. Elas até foram juntas para Amsterdã, na Holanda, e curtiram muito por lá e o coração de Lexa pode estar um pouco mais leve depois de tomar uma importante decisão.

Segundo informações do jornal Extra, a cantora já teria informado familiares e amigos mais próximos de que decidiu colocar um ponto final definitivo em seu casamento com MC Guimê após a polêmica expulsão do artista do BBB23 acusado de importunação sexual.

- Lexa diz que perdeu a confiança e a vontade de continuar com Guimê. Ela quer ser coerente com seus princípios e está decidida pelo término. Dificilmente voltará atrás, revelou uma fonte próxima ao veículo.

A pessoa ainda revelou que o funkeiro já está ciente da decisão de Lexa, mas tem enfrentado a decisão com certa dificuldade. Vale lembrar que na tarde da última quinta-feira, dia 30, ele arquivou quase todas as publicações em seu Instagram, incluindo fotos ao lado da esposa.

Apesar de todo o agito na web, Lexa e Guimê seguem mantendo silêncio nas redes sociais e segundo a fonte, os dois devem aguardar mais alguns dias para tornarem a decisão pública.