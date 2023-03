Arthur Aguiar faz desabafo após perfil da filha nas redes sociais receber críticas por postar fotos dele com Maíra Cardi

31/03/2023 | 13:10



Na última, quinta-feira, dia 30, o perfil oficial do Instagram de Sophia Aguiar compartilhou uma foto da pequena com os pais. Fofo? Bom, alguns internautas não pensaram dessa forma e criticaram a escolha de postar uma imagem de Arthur Aguiar e Maíra Cardi juntos.

Na legenda, a administradora do perfil, que segundo Arthur se chama Bia, colocou que era uma boa lembrança da jovem com os pais. E mostrou algumas fotos deles:

Olha esse tbt mais lindo do mundo com a mamãe e o papai! A última foto é a coisa mais fofa?

Logo os internautas chegaram aos comentários e falaram que as imagens podem ser parciais. Lembrando que Maíra Cardi está namorando com Thiago Nigro.

Em seguida, defendendo a filha, de apenas quatro anos de idade, Arthur desabafou nos comentários pedindo para que os internautas parassem de causar polêmicas:

Gente, queria deixar um recado aqui para as pessoas que gostam de mim. Não tem cabimento nenhum vocês virem aqui no Instagram da minha filha para falar besteira. Ela é uma criança! E outra coisa, independente de qualquer coisa eu e a Maira sempre vamos ser os pais dela. Não vamos mais poder ter nenhuma foto nós três só porque não estamos mais juntos como homem e mulher? Não faz sentido nenhum isso!

Continuando, Aguiar afirmou que está de bem com a vida e feliz. E para despistar de vez a possibilidade de que as imagens tenham algum outro significado, ele contou que não posta no Instagram da filha:

E outra coisa muito importante tanto eu, como a Maíra estamos bem e felizes com as decisões que tomamos. Eu estou bem com a minha vida e ela com a dela. Então, POR FAVOR, sem xingamentos ou comentários maldodos na página da Sophia! Peço isso de coração! E por último e não menos importante, quem toma conta das redes sociais da Sophia não sou nem eu e nem a Maíra. Quem toma conta é Bia. Ela que posta os conteúdos no FEED. A gente posta nos stories de vez em quando e só.

Rapidamente os fãs do ex-BBB apoiaram sua fala e também fizeram comentários criticando quem tinha insultado Sophia.