Alexandre Frota revela que não sabia que Gloria Perez já tinha o nome do assassino da filha no dia do enterro

O caso trágico de Daniella Perez, filha da autora de novelas Gloria Perez, aconteceu em 1992, mas, até hoje, surgem revelações intrigantes. Em entrevista ao podcast Ticaracaticast, Alexandre Frota relembrou a morte da atriz - que foi assassinada pelo colega de trabalho Guilherme de Pádua e pela esposa do ator na época, Paula Thomaz - e contou que descobriu fatos chocantes quase 30 anos depois.

A história virou uma série documental da HBO Max, intitulada Pacto Brutal, que conta em detalhes toda a trajetória do crime. Com isso, Frota admitiu que soube de informações que ainda não sabia, mesmo sendo amigo de Daniella e acompanhado o caso de perto. Por exemplo, apenas depois de ver a série, Alexandre descobriu que Gloria já sabia quem era o assassino da filha durante o enterro, mas não contou para ninguém.

- O que me deixou chocado é que a Gloria já sabia no cemitério [no dia do enterro de Daniella] que ele [Guilherme de Pádua] tinha matado, e lá ela não falou para gente, a gente só soube depois pela mãe do Raul Gazolla, contou.

E continuou:

- Ela falou para gente dentro da capela, tinha uma galera, e a mãe do Gazolla me chamou, eu sou muito amigo dele, e falou: Olha, a polícia já sabe quem matou a Daniella. Foi o Guilherme de Pádua. Falei: Não pode ser, Norma. Ela falou: Foi Frota, e eu preciso falar isso para o Raul.

Na época, Raul Gazolla era marido de Daniella, e Guilherme de Pádua chegou a dar um beijo em seu rosto para consolá-lo horas depois de ter matado a atriz.

- Eu conheço o Raul, sei como ele é... Aí a gente pediu pra todo mundo sair da capela, trancamos, aí o Raul estava sentado de cabeça baixa, eu ajoelhei entre as pernas dele e abracei ele, fiz um cadeadinho atrás... O Maurício Mattar sentou de um lado, o Fábio Assunção de outro, e o Tony Tornado atrás fazendo massagem nele... Aí a mãe dele veio no canto e falou na orelha dele: Filho, você precisa ser forte, mas a polícia já sabe quem matou a Daniella. E ele de cabeça baixa, perguntou: Quem?, e ela fala: Foi o Guilherme de Pádua. Ele [Raul] levantou com todo mundo, ele quebrou a capela inteira, ficou em posição fetal, eu pulei em cima dele, e ele gritava, porque 24 horas antes o Guilherme foi na delegacia, encontrou o Gazolla, e falou assim: Irmão, eu adorava a Daniela, o que eu puder fazer por você, você me fala que estou aqui para te ajudar. E abraçou o Gazolla e deu um beijo no rosto dele... E o Gazolla ficou com isso na cabeça, e falava: Frota, eu vou matar esse cara. Ele ficou louco, falou: Frota, o cara me abraçou, me deu um beijo no rosto.

Guilherme de Pádua e Paula Thomas foram condenados. O ex-ator pegou 19 anos de prisão e a ex-esposa 18 anos e seis meses. Contudo, após cumprirem sete anos, foram soltos. Pádua morreu em 6 de novembro de 2022, aos 53 anos de idade, por conta de um infarto.