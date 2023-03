10 profissões para trabalhar com ChatGPT

Da Redação

Já pensou em desenvolver robôs virtuais? Ou se tornar um especialista em inteligência artificial? Essas profissões podem despontar com a chegada do ChatGPT.

É o que revela o PageGroup, empresa de de recrutamento de executivos, com a ajuda do próprio ChatGPT, sistema baseado em inteligência artificial (IA). Os dados também foram levantados junto a análises de especialistas da companhia.

“A rápida adesão de usuários a essa ferramenta tem provocado interesse por parte das empresas para implantação de sistemas de inteligência artificial“, avalia Lucas Oggiam, diretor-executivo do PageGroup. “Isso pode impactar diretamente o mercado de tecnologia com o aumento da procura por profissionais especializados na área, que possam atuar no desenvolvimento desses softwares e saibam lidar com linguagens de programação.”

Tudo indica que o ChatGPT tornará o ambiente virtual totalmente novo e favorável a novas oportunidades de trabalho. Veja abaixo a relação das 10 profissões que prometem aquecer o mercado de IA.

Gerente de Chatbot

O que faz: atua na gerência e no monitoramento da conversação entre o chatbot e o usuário. É responsável pela coleta, análise e melhoria contínua dos dados a fim de aperfeiçoar a experiência do usuário.

Habilidades necessárias: conhecimento técnico em inteligência artificial, machine learning e processamento de linguagem natural, experiência em gerenciamento de projetos e boa comunicação.

Desenvolvedor de Chatbot

O que faz: responsável por criar, projetar e implementar chatbots para diversos fins. Trabalha na criação de algoritmos de IA para reconhecer corretamente as intenções dos usuários; na integração dos serviços como APIs, armazenamento de dados e interfaces de usuário; em testes para garantir a segurança, performance e qualidade do conteúdo; e na manutenção regular.

Habilidades necessárias: conhecimento em linguagens de programação (Java, Python, Ruby, entre outras), experiência em desenvolvimento de software e habilidade para entender as necessidades do usuário.

Técnico de Chatbot

O que faz: realiza ajustes e a manutenção dos robôs de conversação. Geralmente desenvolve o diálogo do robô, programa suas respostas e ajuda a certificar que a ferramenta responde de forma apropriada as mensagens do usuário.

Habilidades necessárias: conhecimento em tecnologias relacionadas a chatbots (machine learning, IA e processamento de linguagem natural), habilidades em programação, ser curioso e criativo.

Analista de Chatbot

O que faz: responsável por configurar e melhorar sistemas de chatbot para aprimorar a experiência do usuário. Também é encarregado pela análise dos dados gerados pelo chatbot para criar relatórios e detectar oportunidades de melhoria.

Habilidades necessárias: conhecimento técnico em programação e desenvolvimento de chatbots, habilidade para analisar dados dos usuários e identificar padrões para melhorar a experiência do chatbot.

Especialista em Inteligência Artificial

O que faz: desenvolve soluções para aprimorar a capacidade da máquina de aprender e raciocinar com autonomia. Cria, treina e testa sistemas de inteligência artificial para resolver problemas complexos. Sua atuação também envolve a concepção de algoritmos, modelos, protótipos e sistemas inteligentes, além do acompanhamento do progresso dos projetos e desenvolvimento de planos de atualização ou otimização dos sistemas.

Habilidades necessárias: conhecimento avançado em linguagem de programação (Python, R, Java, JavaScript), habilidades em matemática, estatística, algoritmos e estruturas de dados.

Designer de experiência do usuário de Chatbot (UX Designer)

O que faz: responsável por desenvolver soluções que melhorem a experiência dos usuários e ajudem os clientes a encontrar a informação que procuram de forma fácil e clara, o que inclui navegação intuitiva, fluxos de conversa claros, recursos visuais e jogos.

Habilidades necessárias: conhecimento em design thinking, capacidade de identificar as necessidades e expectativas dos usuários do chatbot através de métodos de pesquisa e análise de dados.

Consultor de Chatbot

O que faz: ajuda os clientes a desenvolver, implementar e gerenciar bots de chat inteligentes para melhorar a experiência do usuário. Trabalha diretamente com o cliente para compreender suas necessidades, desenvolver processos eficazes e propor soluções para problemas específicos.

Habilidades necessárias: conhecimento profundo das ferramentas e tecnologias necessárias para construir e manter chatbots, capacidade de análise e resolução de problemas.

Engenheiro de Dados para Chatbot

O que faz: trabalha na construção e manutenção de algoritmos e bases de dados que permitem ao chatbot responder as perguntas do usuário. Cria modelos de aprendizado de máquina para otimizar o comportamento do chatbot e melhorar a experiência do usuário. Também extraem, filtram, limpam e treinam dados para chatbots.

Habilidades necessárias: conhecimentos em Modelagem de Dados, APIs e integrações, além de experiência em linguagens de programação.

Desenvolvedor de Modelos de Aprendizado de Máquina para Chatbot

O que faz: cria algoritmos que permitem que os chatbots reconheçam e compreendam o contexto do diálogo entre usuários e robôs. Também é responsável por programar o chatbot para ajustar suas respostas às necessidades de informação dos usuários.

Habilidades necessárias: conhecimento em programação e experiência em Python ou R, estatística e matemática, ciência da computação e engenharia de dados.

Pesquisador de Chatbot

O que faz: responsável por desenvolver e aprimorar os bots existentes, abrangendo coleta de dados, criação de estratégias para interação, estudo das melhores práticas do setor, aplicação de sistemas de inteligência artificial, além de avaliação das respostas e comportamentos do bot. Sua missão é criar um software interativo intuitivo que proporcione experiências agradáveis e relevantes aos usuários.

Habilidades necessárias: conhecimento técnico sólido em áreas como inteligência artificial, machine learning e linguagem computacional, habilidades analíticas, comunicação clara e didática.