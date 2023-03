Santos acerta empréstimo do volante Vinícius Zanocelo ao Fortaleza

31/03/2023 | 12:12



Sem espaço no Santos, o volante Vinícius Zanocelo está se despedindo do CT Rei Pelé para ser o novo reforço do Fortaleza. O clube paulista acertou o empréstimo do jogador de 22 anos, que será confirmado como novo atleta do time cearense se for aprovado nos exames médicos.

Zanocelo já está em Fortaleza para ser submetido aos testes físicos e médicos. Se a negociação for concretizada, o atleta vai assinar contrato até o fim do ano. O clube nordestino terá opção de compra no valor de 4 milhões de euros, equivalente a R$ 22,2 milhões, no câmbio atual.

O jogador vinha em baixa no Santos nos últimos meses. Após ganhar chances como titular ao longo de 2022, ele voltou para o banco de reservas sob o comando do técnico Orlando Ribeiro na reta final da temporada. Neste ano, Odair Hellmann também deu poucas chances ao atleta, que soma 79 jogos pelo Santos, sendo 50 no ano passado.

Autor de cinco gols com a camisa santista, Zanocelo perdeu ainda mais espaço após se machucar no clássico com o Palmeiras, pelo Paulistão, no dia 4 de fevereiro. Ele sofreu um estiramento do ligamento da clavícula direita. Desfalque por quatro jogos seguidos, não conseguiu mais voltar ao time.

O volante chegou a pedir para a direção santista para ser negociado. Por isso, não chegou a ser inscrito na Copa do Brasil. Desde então, o clube vinha buscando um novo destino para o atleta, que foi cobiçado por São Paulo, Internacional e Cruzeiro.

Revelado pela Ponte Preta, Zanocelo chegou ao Santos em 2021, por empréstimo, vindo da Ferroviária. A contratação definitiva aconteceu apenas em dezembro do ano passado, quando o time da Vila Belmiro desembolsou 2 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do atleta.