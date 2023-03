Três meses após deixar a TV Globo, Ernesto Paglia retorna à emissora para aniversário do Globo Repórter

31/03/2023 | 12:10



Na manhã desta sexta-feira, dia 31, Sandra Annenberg e Ernesto Paglia participaram do Encontro para falar sobre a programação especial da TV Globo em comemoração ao aniversário de 50 anos do Globo Repórter.

O casal de jornalistas teve grande contribuição ao icônico programa e se junta ao time de profissionais presentes no especial que irá ao ar às 23h15, logo após o fim a exibição do BBB23. Como a atração completa meio século em abril, serão exibidas edições especiais ao longo de todo o mês.

A presença de Ernesto no Encontro chamou atenção, pois o repórter retornou aos estúdios da Rede Globo três meses após deixar a emissora.

- Eu tenho a honra de ter fechado esse primeiro programa dos cinco que vão marcar os 50 anos do programa, declarou o jornalista.

Sandra e Ernesto se emocionaram durante o programa matinal após receberem uma homenagem da filha, Elisa, que atualmente mora nos Estados Unidos para estudar Artes Cênicas.

- Acho que esse é o primeiro vídeo que faço para os dois. Se eu falar alguma besteira é porque estava tentando manter esse segredo. Vocês são as pessoas mais elegantes, educadas, gentis solidárias e cultas que eu conheço. Sinto saudade de vocês todos os dias, mas sei que cada dia longe é um dia mais perto de revê-los. Obrigada por me ensinar tudo que eu sei, por me levarem a sério e por sempre estarem perto, mesmo estando longe, viajando o mundo. Amo vocês mais que tudo nesse mundo. Em um mês e meio estou em casa.