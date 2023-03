Gwyneth Paltrow é inocentada de causar acidente na neve e ganha valor simbólico de um dólar

31/03/2023 | 12:10



Gwyneth Paltrow passou por um período de estresse ao ser acusada por homem de causar um acidente na neve. Terry Sanderson, um optometrista, aposentado se feriu ba queda e decidiu processar a atriz por perdas e danos. A ação tinha o valor de três milhões e 300 mil dólares, o equivalente a 17,3 milhões de reais.

No entanto, na última quinta-feira, dia 30, a Justiça determinou que Paltrow era inocente das acusações. Com isso, ela ganhou um dólar, cerca de cinco reais, que foi o valor simbólico que pediu na ação que moveu rebatendo Terry Sanderson.

Em seu perfil nas redes sociais, ela comemorou o resultado:

Senti que concordar com uma alegação falsa comprometia minha integridade. Estou satisfeita com o resultado e aprecio todo o trabalho árduo do juiz Holmberg e do júri, e agradeço a eles pela consideração ao lidar com este caso.

Ainda no Tribunal, as câmeras pegaram Gwyneth conversando com Terry. Segundo informações da BBC, mais tarde, o aposentado disse aos repórteres que a atriz teria dito:

Desejo-lhe tudo de bom.

Sensata, né?