MC Guimê surge reflexivo nas redes sociais: Sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele o quebra

31/03/2023 | 12:11



Depois de ser expulso do BBB23 por ser acusado de importunação sexual, MC Guimê tem se mantido um pouco afastado das redes sociais. Mas na noite da última quinta-feira, dia 30, ele decidiu publicar uma mensagem bastante reflexiva para os fãs.

Sempre muito temente a Deus, o cantor usou os Stories do Instagram para se comunicar com os seguidores e compartilhar um pouco do pensamento que estava tendo naquele momento. Com o fundo preto e letras brancas, o funkeiro escreveu:

Sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele o quebra em pedaços primeiro.

Outro fato que também chamou a atenção do público foi que Guimê trocou a foto de perfil por apenas um emoji de coração vermelho enfaixado, como um curativo.

Vale lembrar que desde a decisão judicial envolvendo a dívida dele, o artista arquivou praticamente todas as suas publicações no Instagram, deixando cerca de 30 fotos para o público ver.