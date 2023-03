Christina Aguilera é homenageada no GLAAD Media Awards 2023 por anos apoiando a comunidade LGBTQIA+

31/03/2023 | 10:10



Se você pensava que a temporada de premiações havia acabado... tcharan! Na última quinta-feira, dia 30, um timaço de famosos se reuniu no hotel The Beverly Hilton, na Califórnia, Estados Unidos, para celebrar artistas e projetos LGBTQIA+ na primeira parte da 34ª edição do GLAAD Media Awards.

Christina Aguilera foi o grande destaque da noite. A cantora recebeu o prêmio Advocate for Change Award por anos apoiando a comunidade queer, além de seu ativismo em torno de pessoas que vivem com HIV. E claro, ela não poupou estilo! A artista chegou toda trabalhada no look all black, esbajando sensualidade no vestido longo com decote profundo.

Outro homenageado foi Bad Bunny, que faturou a estatueta Vanguard Award por defender a comunidade na cultura latina. O porto-riquenho, inclusive, recebeu o prêmio diretamente das mãos de Ricky Martin.

- Seguir meu coração é o que me trouxe até aqui para receber este prêmio e estar rodeada de tanta gente bonita. Quando você tem um bom coração e quando você dá amor, é isso que você recebe de volta. E é a única coisa que eu queria fazer todo esse tempo, disse Bad Bunny no discurso.

A cerimônia ainda contou com a presença de Raven-Symoné, Sarah Michelle Gellar, Jennifer Coolidge, Jane Lynch e outros famosos.