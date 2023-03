Taxas de juros perdem força e ficam estáveis após PCE abaixo do esperado

31/03/2023 | 10:05



Os juros futuros perderam força após o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos vir abaixo do esperado em fevereiro e rondavam a estabilidade na manhã desta sexta-feira, 31, conforme dólar e retornos dos Treasuries renovavam mínimas. O mercado monitora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que terá encontros ao longo do dia com agentes do mercado financeiro e do setor produtivo, como Anbima e Fiesp, para explicar e ouvir apontamentos sobre o arcabouço fiscal.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, faz palestra em evento na sede do Tribunal de Contas da União (TCU).

Às 9h42, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 ia para 13,19%, de 13,17% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 marcava para 11,99%, de 11,94%, e o para janeiro de 2027 avançava para 12,07%, de 12,08% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 ia para 12,53%, de 12,54%. O rendimento da T-note de 2 anos subia a 4,151% (de 4,121%).