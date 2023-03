Profissionais da saúde podem receber bivalente neste fim de semana em Santo André

Da Redação



31/03/2023 | 07:34



Santo André ampliará a vacinação contra a Covid-19 com o imunizante bivalente da Pfizer. A partir deste fim de semana, os dois pontos drive-thru da cidade na Craisa (Avenida dos Estados, 2.195, em Santa Teresinha) e no Carrefour (Avenida Pedro Américo, 23, na Vila Humaitá), serão disponibilizados aos profissionais da saúde, além de seguir a campanha para pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos com 12 anos ou mais, gestantes e puérperas até 45 dias pós-parto.



A vacinação dos profissionais da saúde vai acontecer exclusivamente nos dois pontos drive-thru. Para receber o imunizante bivalente contra a Covid, os profissionais de saúde residentes em Santo André deverão trazer documento de classe e comprovante de residência. Os profissionais que trabalham em Santo André e residem em outro município deverão trazer o documento de classe e algum comprovante empregatício. Além desses critérios, os profissionais da saúde devem respeitar as regras comuns aos outros públicos já contemplados na campanha, ou seja, é necessário ter recebido ao menos duas doses convencionais contra a Covid e respeitar o intervalo de 122 dias da última dose.



Em todos os casos é obrigatório apresentar documento com foto e número do CPF. É recomendado levar cartão comprovando as doses anteriores. “Santo André mantém o compromisso de vacinar os públicos prioritários assim que eles são liberados pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado. A cidade sempre foi um exemplo na imunização contra a Covid e nossa equipe não mede esforços para levar o imunizante para a população mesmo nos fins de semana, por meio do sistema drive-thru, que foi muito bem aceito pelos munícipes”, disse o secretário de Saúde, Gilvan Junior.