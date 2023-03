Banco Mercedes tem em 2022 melhor resultado de sua história

Da Redação



31/03/2023 | 06:09



O Banco Mercedes-Benz do Brasil, que tem sede dentro da fábrica de São Bernardo, fechou 2022 com R$ 19,454 bilhões em carteira. O resultado é o maior da história da instituição e representa crescimento de 35% diante dos R$ 14,415 bilhões de 2021.



“Os números atestam a nossa premissa de atuarmos centrados nas necessidades dos clientes, alinhados com as demandas do mercado, sempre em parceria com a fábrica e com a rede de concessionários”, destaca Hilke Janssen, presidente e CEO do banco. O financiamento de caminhões foi o destaque no volume de novos negócios, com 64,4% dos contratos feitos em 2022. Foram financiados 9.823 caminhões e liberados R$ 4,882 bilhões, que representam crescimento de 63% em relação a 2021.



O segmento de vans também teve forte aceleração, registrando R$ 336 milhões e garantindo um resultado 29% maior do que o obtido em 2021, de R$ 260 milhões. Já o negócio de ônibus alcançou R$ 793 milhões e o de automóveis registrou um volume de R$ 195 milhões. “Colhemos bons frutos com um portfólio de produtos financeiros e de seguros bastante competitivos”, afirma Marcelo Larussa, diretor comercial do banco.