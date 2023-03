Ana Veterinária toma posse na Procuradoria da Mulher em Santo André

Da Redação



31/03/2023 | 06:07



Única vereadora eleita em 2020, Dra. Ana Veterinária (União Brasil) tomou posse como procuradora titular da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Santo André. A sessão solene realizada na noite de quarta-feira (29) faz parte do calendário de ações em comemoração à Semana da Mulher.



É a segunda vez que a parlamentar ocupa o cargo na Procuradoria, cujo objetivo é representar e defender as mulheres, recebendo e encaminhando denúncias de violência e discriminação, fiscalizando e acompanhando a execução de programas dos governos, zelar pela participação de mulheres nas atividades legislativas, programar políticas para as mulheres e programas que visem à igualdade de gênero.



“Somos um canal de informação e denúncia para todas as andreenses. Eu, como procuradora titular, vou exercer exatamente esta função: a de representar cada uma de vocês e interceder pelas causas que se fazem necessárias para uma Santo André cada vez mais igualitária, segura e melhor para todas nós mulheres”, disse Dra. Ana Veterinária. Também tomaram posse como procuradoras adjuntas as servidoras da Câmara de Santo André Ana Paula Cristofi e Thais do Amaral Moratelli.