Prefeitura de São Bernardo põe à venda mais uma área pública nesta sexta (31)

Artur Rodrigues



31/03/2023 | 06:05



A Prefeitura de São Bernardo, administrada por Orlando Morando (PSDB), agendou para a manhã de hoje a concorrência pública para a venda do terreno onde está localizada a SSU (Secretaria de Serviços Urbanos), no bairro Rudge Ramos. O edital prevê um valor de R$ 101.183 milhões para a alienação do espaço e permite ao comprador pagar em até 20 parcelas, desde que dê uma entrada de ao menos 5% do valor. As mesmas condições foram estabelecidadas na venda do terreno que abrigava a Secretaria da Educação, realizada há 15 dias. O terreno da SSU é dividido em duas áreas, uma de 24.852,22 m² e outra de 13.319,13 m². O valor estipulado no edital refere-se à área total do espaço.



Esta será a segunda venda de área pública em São Bernardo em intervalo de 15 dias. Em 16 de março, a gestão de Orlando Morando vendeu o imóvel público que abrigava o prédio da Secretaria da Educação, no bairro Nova Petrópolis, à Construtora Patriani por R$ 81,7 milhões. Na ocasião, a empresa foi a única participante da licitação e ofereceu lance único.



As vendas foram aprovadas pela Câmara na última sessão do ano passado, após a Prefeitura enviar requerimento de urgência para a votação. Os projetos apresentados pelo Executivo consideravam – nos dois casos – que “desde a instalação do equipamento municipal, inúmeras alterações ocorreram, em especial a reorganização urnabística e o crescimento da cidade, que elevaram a região onde está instalada a Secretaria de Serviços Urbanos ao patamar de área nobre. Este novo perfil urbanístico resulta que a manutenção da instalação de equipamentos municipais não é a forma mais adequada de utilização do espaço, cujo perfil de ocupação se modificou consideravelmente nos últimos anos”.



Apenas os vereadores Ana do Carmo (PT), Ana Nice (PT), Getúlio do Amarelinho (PT), Glauco Braido (PSD) e Julinho Fuzari (PSC) foram contra. “É lamentável o prefeito da nossa cidade entregar os próprios públicos à iniciativa privada. Eles poderiam ser utilizados para atividades culturais, para a ampliação do atendimento à nossa população. Ele está extinguindo a possibilidade de espaço cultural à população de São Bernardo”, declarou a vereadora Ana Nice (PT).



O deputado estadual Luiz Fernando (PT) informou que entrou com ação no MP-SP (Ministério Público de São Paulo) pedindo a anulação da licitação que concluiu a venda do prédio da Secretaria da Educação. Ele também declarou que pediu liminar para suspender o pregão de hoje, mas que o pedido foi indeferido pelo MP. “O prefeito usa o crescimento da cidade como justificativa para as vendas, mas esse crescimento deveria implicar em mais investimentos por parte da Prefeitura. Quando precisar construir hospital ou escola, não vai ter áreas para as obras porque o atual prefeito está vendendo tudo. Se você precisa de dinheiro, vende à vista e não parcelado em quase dois anos”, disse o parlamentar.