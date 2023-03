Obituário - 31 de março de 2023

Ademir Medici



SANTO ANDRÉ

Djanira Ramos Moreira Danesin, 97. Natural de Piraju (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Marques Lino, 95. Natural de Tabira (PE). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Luiza de Jesus de Oliveira, 89. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Paulina Bertagnoni, 86. Natural de Macaubal (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Orides de Camargo, 86. Natural de Jaú (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Evangelina Ruth Correia de Oliveira, 84. Natural de Portugal. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Izabel Otília Barbosa, 81. Natural de Bezerros (PE). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benevides Camilo da Silva, 73. Natural de Piranga (MG). Residia no Jardim Riviera, em santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Goretti Nieto Farber, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Comerciante. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Paulo Roberto Baldi, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Autônomo. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antônio Guaraldi, 60. Natural de Mandaguaçu (PR). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliza Lima Matos Freitas, 57. Natural de Cachoeira Dourada (MG). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

José André do Nascimento, 91. Natural de São Brás do Suaçuí (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Davino Vicente da Silva, 83. Natural de Canhotinho (PE). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Leonilda Meneghel Rodrigues, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Jacinta Goreti da Silva, 64. Natural das Dores do Turvo (MG). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Luzia Julieta de Moraes Falarar, 82. Natural de Tabapuã (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Airton Gonzalez, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Manoel Venâncio Neto, 98. Natural de Picuí (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Ida Marques Durão, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Dirce, em Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Vale da Paz.

Maria Salomé da Silva, 79. Natural de Ipueiras (CE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Maria de Sousa Silva, 79. Natural de Serra Grande (PB). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 25, em Santo André. Vale da Paz.

Raymunda Hermenegilda Oliveira dos Santos, 78. Natural de Bom Jesus do Galho (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Marinalva Ribeiro da Costa, 66. Natural de Propriá (SE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Orzeli de Oliveira Silva, 64. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema

Zuleide Carneiro da Silva, 63. Natural de Crato (CE). Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Crematório Santa Catarina, em Jandira (SP).

Ivan Luís Valente Salgado, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Danilo Pereira da Cruz dos Santos, 35. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Dorival Gonçalves, 89. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Izaura de Oliveira Rodrigues, 88. Natural de Avaré (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Parque do Grande ABC.