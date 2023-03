Atualiza/Situação análoga à escravidão: MPT corrige informação

30/03/2023 | 22:27



Att. Srs. Assinantes,

O nome da empresa Fênix Serviços de Apoio Administrativo havia sido repassado pela assessoria de comunicação do Ministério Público do Trabalho e foi citado de forma equivocada em versão anterior das reportagens. O MPT corrigiu a informação com o nome correto da empresa: Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Ltda. Seguem os títulos para atualização

MP quer indenização de R$ 600 mil para caso de trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul (01/03/2023)

Condição análoga à escravidão: MP dá 10 dias para vinícolas explicarem relação com terceirizada (02/03/2023)

Comida azeda, choque a laser e dívidas: veja relatos de resgatados de situação análoga à escravidão (02/03/2023)

Situação análoga à escravidão: MPT resgata 32 trabalhadores de fornecedora do açúcar Caravelas (07/03/2023)

Vinícola Aurora se diz envergonhada e pede desculpa a trabalhadores em situação análoga à escravidão (03/03/2023)

Os donos só falavam que a demanda era grande e os clientes tinham pressa, diz resgatado no Sul (03/03/2023)

Trabalho análogo à escravidão: Vinícolas do RS firmam acordo para pagar indenização de R$ 7 mi (10/03/2023)

Situação análoga à escravidão: PF faz operação na Serra Gaúcha (17/03/2023)