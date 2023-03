Palavra do Leitor - 31 de março de 2023

Da Redação



31/03/2023 | 06:01



Privatização de terrenos

Concordo com o leitor Copiniano de Souza: o governador precisa governar e o prefeito precisa prefeitar (Venda de terrenos, ontem). Assim dizia um político no passado, justamente porque o prefeito de São Paulo queria vender uma área pública sem necessidade premente, tal como uma calamidade pública que exigisse recursos. Dizia que o prefeito foi eleito para cuidar do bem-estar da população e não tinha que ficar vendendo o patrimônio valioso do município sem consultar previamente os moradores: o prefeito e os vereadores não são donos da cidade, só ficam no poder por quatro anos!



Toshihiko Kumamoto - São Bernardo



Autismo

O Diário nos alimenta, novamente, de informação sobre o Transtorno do Espectro Autista (Setecidades, dias 28 e 29). Nós precisamos buscar por esclarecimentos sobre esse importantíssimo comprometimento social, pois quanto mais nos importamos, mais os acometidos por esse transtorno recebem de nós maiores cuidados, atenção e carinho. Precisamos que autoridades, principalmente, e profissionais de saúde se inclinem – ainda mais – para proporcionar uma política de inclusão. O fechamento da escola Anne Sullivan, que impacta tratamentos dos portadores do TEA, será essa a solução? Que a comunidade de São Caetano, que realiza caminhada de conscientização em prol dos nossos autistas, seja reconhecida e agraciada na causa (de não fechamento da escola). E que venhamos nós a nos espelhar em nossa coirmã São Caetano pela grandeza e nobreza do ato. Pois os autistas são seres humanos. Parabéns aos idealizadores e participantes dessa missão/caminhada.



Cecél Garcia - Santo André



Coop

‘Coop fatura R$ 2,8 bilhões em 2022 e anuncia três lojas na região’ (Economia, ontem). Engraçado, fatura horrores e tem a capacidade de dar um retorno ao cooperado mísero e dificulta cada vez mais a retirada de um bolinho de aniversário. Preços nas alturas. Faturam tanto e, na hora de compartilhar um mísero bolo (apesar de muito gostoso), eles fazem isso com o cooperado. Comigo também aconteceu. Agora concentro minhas compras maiores em outros mercados, na Coop só compro pão.



Andreia Kerekes - do Facebook



Grevistas

‘Servidor de S.Bernardo rejeita reajuste de 7% e aprova manter greve’ (Política, ontem). Então vocês já podem voltar a trabalhar, bando de sanguessugas dos impostos públicos. Gastar dinheiro com salário de servidor público é o pior desperdício. Ganham bem, têm muitos privilégios para não produzir nada. É necessária uma reforma administrativa para terceirizar educaçaão e saúde! A população não pode se tornar refém de categoria.



Paulo Silva Santos - do Facebook



BNDES

O Brasil, com problemas elementares como água potável, esgoto e 33 milhões de brasileiros passando fome, faz empréstimos de pai para filho, via BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), para vizinhos, como se aqui estivesse tudo às mil maravilhas. Nossos deputados e senadores têm o dever de limitar empréstimos subsidiados exclusivamente para aplicação em território brasileiro e punição de qualquer transgressão como crime de lesa-pátria e automático impeachment.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Brasil

Entende-se como carreira profissional de sucesso o conjunto de todas as experiências de trabalho, esforço pessoal e competências de uma pessoa ao longo de sua jornada laborativa. Quanto mais especializada, competente e esforçada for essa pessoa, maiores serão suas chances de sucesso. A internet está repleta de cases de estagiários que chegaram a CEO de suas corporações; de trainees que chegaram a presidentes de grandes instituições financeiras etc. Mas alguém que foi assaltante de banco, tendo falido uma loja de R$ 1,99 e sofrido impeachment por incompetência administrativa/financeira, ser nomeada presidente de um banco é hors-concours. Brasil, País onde o poste faz xixi no cachorro.



Vanderlei A. Retondo - Santo André