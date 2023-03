Santos sofre para achar reforços baratos e torcida pede chances à molecada

30/03/2023 | 20:49



Jean Lucas, Eguinaldo, Dieguinho, Jamerson, Nathan, Nathan Silva, Blondel... Não são poucos os nomes de possíveis reforços buscados pelo Santos para evitar frustração à torcida na Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Querendo gastar pouco, porém, a diretoria do clube vem sofrendo para fechar contratações e a torcida pressiona os dirigentes para não trazer nomes desconhecidos e investir na molecada da base.

O argentino Blondel, do Tigre, é quem pode chegar à Vila Belmiro nos próximos dias. O Santos tenta, apenas, parcelar os valores do negócio, em torno de R$ 8 milhões. Já as tratativas com Jamerson, lateral-esquerdo do Guarani, esfriaram pela postura de os santistas não quererem investir alto.

Depois de falar em grandes contratações, o presidente Andres Rueda mudou a postura e agora tenta fechar com nomes que estão sem espaço em seus clubes ou jovens de potencial, caso de Eguinaldo, do Vasco. Os cariocas, porém, fizeram jogo duro, pedindo Lucas Braga para liberar seu jovem de 18 anos e não houve acerto.

Querendo até cinco reforços para o Brasileirão, a equipe segue vasculhando o mercado. O Goiás exigiu uma fortuna para vencer o atacante Dieguinho e o Santos desistiu de abrir negociação. O mesmo ocorreu com Jean Lucas. O Monaco não aceitou emprestá-lo e o negócio melou.

A torcida torce o nariz para os nomes da pauta e acredita que o Santos pode repetir 1978, quando subiu Pita e Juary e se destacou. Em 2002, também sem conseguir reforços, promoveu Diego, Robinho e Alex e acabou ganhando o Brasileirão. A confiança das arquibancadas é que a garotada que comanda o time na liderança do sub-20 daria conta do recado no atual elenco.

O técnico Odair Hellmann vem trabalhando forte com o elenco enquanto não recebe os reforços. Nesta quinta-feira a equipe treinou finalizações e os goleiros foram "bombardeados". Lucas Lima continua sem um parceiro na armação, enquanto a briga pelas duas posições de volante segue acirrada.