Santo André inaugura terceira unidade do Creas

Renan Soares



30/03/2023 | 20:00



A Prefeitura de Santo André inaugurou, nesta quinta-feira (30), mais uma unidade do Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social). Localizado na Rua Austrália, 162, no Parque das Nações, o terceiro centro da cidade irá apoiar, orientar e acompanhar as famílias e munícipes em situação de risco por violência e violação de direitos. O atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



A unidade conta com duas salas de atendimento individualizadas e uma em grupo, além das estruturas da equipe técnica, como sala de reuniões e de administração, e vai atender mais de 48 bairros do segundo subdistrito, em um serviço que antes era feito na área central da cidade. A equipe é formada por três psicólogos, três assistentes sociais, um sociólogo, dois estagiários, além de dois profissionais administrativos e dois colaboradores do programa Frente Social de Trabalho. “É feito uma acolhida com essa família. Dependendo da dinâmica do que foi ocorrido, a pessoa passará por uma assistente social ou psicólogo, em atendimento individualizado e em grupo. Este profissional vai indicar os encaminhamentos a serem feitos. É um atendimento específico de acordo com o caso”, afirmou o secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delsir. A obra no local custou aos cofres públicos R$ 124 mil.



“Vamos aumentar muito a capacidade de atendimento às pessoas que já necessitam desse tipo de acolhimento, com uma equipe especializada e com o tamanho que as pessoas merecem. Não é um investimento alto, mas faz diferença na vida de muita gente. Cumprimos integralmente o manual da assistência com três unidades na cidade”, disse o prefeito, Paulo Serra (PSDB).