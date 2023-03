Água Santa troca empresa responsável por venda de ingressos da final após falhas e filas

30/03/2023 | 19:10



Após as dificuldades enfrentadas por torcedores para a aquisição de ingressos do primeiro jogo da final do Paulistão, entre Água Santa e Palmeiras, a diretoria do time de Diadema decidiu trocar a empresa responsável pela logística comercialização das entradas. A partir de agora, a venda fica sob a responsabilidade da "Ligatech", parceira da Federação Paulista de Futebol.

Em nota publicada nesta quinta-feira, o Água Santa informou que "os ingressos comprados até o momento continuam válidos" . Os novos tickets estarão disponíveis no site aguasanta.soudaliga.com.br e nas bilheterias do Distrital do Inamar, em Diadema, e da Arena Barueri, palco da partida marcada para as 16 horas deste domingo. "Reiteramos nossos sinceros pedidos de desculpas aos torcedores do Netuno e da Sociedade Esportiva Palmeiras pelo ocorrido e salientamos que mais erros como esses não serão cometidos", diz o texto divulgado pelo clube.

Quando as vendas foram abertas, na quarta-feira, o serviço por aplicativo oferecido pela "Joga Pro", empresa responsável até então, apresentou falhas e muitos não conseguiram ter acesso à compra. Devido à pane digital, foram abertas vendas presenciais nesta quinta, tanto em Diadema quanto em Barueri. Assim como ocorreu com as vendas online, a comercialização presencial gerou transtornos, pois houveram falhas na emissão e impressão dos ingressos.

O sistema chegou a ser restabelecido, liberando alguns lotes, mas voltou a sair do ar. A situação atrasou a abertura das vendas, programada para as 9 horas. Presidente do Água Santa, Paulo Farias se dirigiu aos presentes no Distrital do Inamar para pedir desculpas. Após uma série de testes, em meio à insatisfação dos torcedores, foi decidida a troca de empresa responsável pela comercialização.

Grande parte da Arena Barueri será ocupada por torcedores do Palmeiras, uma vez que cinco dos seis setores do estádio foram destinados para palmeirenses. Eles podem ocupar A, A1, C e C2, que são as cadeiras centrais do estádio, além do setor de visitante, reservado para as organizadas do Palmeiras.

Os torcedores do Água Santa ficarão no setor B, atrás do gol, na arquibancada oposta a que será ocupada pela torcida uniformizada do Palmeiras. A capacidade oficial do estádio em Barueri é de 31 mil pessoas. Os ingressos para a arquibancada são vendidos a R$ 100 inteira e R$ 50 a meia. Quem quiser bilhetes para as cadeiras terá de pagar R$ 130 pela inteira e R$ 65 pela meia.