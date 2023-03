Torcedores da Ponte Preta amanhecem na fila e esgotam carga extra de 2 mil ingressos

30/03/2023 | 18:44



A carga extra de 2 mil ingressos colocada à venda pela Ponte Preta para o 'jogo do acesso' na Série A2 do Campeonato Paulista foi rapidamente esgotada nesta quinta-feira. Torcedores formaram fila desde a madrugada para conseguir sua entrada no duelo com o XV de Piracicaba, no sábado, às 18h30, no Moisés Lucarelli, pelo segundo jogo da semifinal.

Os ingressos disponibilizados foram para o Setor Sul (Portão 2) e, mesmo com a venda iniciando às 9h, torcedores começaram a chegar a partir das 4h. Quem não conseguiu, pode ter uma última chance. Isso porque os sócios TC10 tiveram até às 16h desta quinta-feira para retirarem seus ingressos. Os que sobrarem serão postos à venda na sexta-feira.

DISPUTA POR MAIOR PÚBLICO

Na partida contra o Comercial, pelas quartas de final, 11.136 torcedores viram a Ponte Preta vencer por 3 a 0, quebrando recorde desta edição da Serie A2 até então. Um dia depois, porém, o XV de Piracicaba assumiu a liderança ao colocar 13.070 torcedores no empate sem gols com a Portuguesa Santista. Agora, os campineiros tentam superar a marca.

Como venceu o primeiro jogo por 3 a 0, a Ponte Preta pode perder por até dois gols para avançar à final e garantir o acesso. Em caso de vitória do XV de Piracicaba por três gols, a decisão vai para os pênaltis.

Quem avançar encara o vencedor de Novorizontino x Noroeste. No primeiro jogo, os times empataram por 1 a 1. O segundo duelo também será disputado no sábado, às 15h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).