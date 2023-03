Operação integrada contra roubos e furtos de celular fiscaliza lojas em Santo André

Da Redação



30/03/2023 | 17:22



A Polícia Militar (PM), Polícia Civil, GCM (Guarda Civil Municipal) e prefeitura de Santo André, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), realizaram uma operação contra roubos e furtos de celulares na cidade na manhã desta quinta-feira (30).

A iniciativa realizou vistorias em lojas da região central que comercializam aparelhos novos e usados. O objetivo é combater a compra e venda de celulares que tenham sido levados de forma criminosa. Das oito lojas vistoriadas, sete acabaram autuadas por pendências administrativas e de documentação para funcionamento.

"Ações como a realizada hoje (30) atuam em duas frentes, sendo a primeira o combate ao furto e roubo de celulares e, consequentemente, a redução desses crimes, e a segunda como uma forma de estabelecer um controle maior das atividades comerciais na cidade", destaca o secretário de Segurança Cidadã, Edson Lima.

Na semana passada, a ação policial teve foco nos desmanches para combater a venda ilícita de peças automotivas. Na ocasião, 20 pessoas foram averiguadas e cinco estabelecimentos foram vistoriados. Além disso, foram emitidas autuações por problemas ambientais.

OUTRAS AÇÕES

No último dia 16, a Delegacia Seccional de São Bernardo e São Caetano também realizou uma ação para combater a venda de equipamentos eletrônicos roubados. Ao todo, a "Operação Mobile" apreendeu 248 eletrônicos em São Bernardo e São Caetano. Deste número, 215 são celulares, 22 itens variados e 11 notebooks, CPUs ou tablets. Quase 100 comércios foram vistoriados e uma pessoa acabou presa.

Segundo a delegada responsável pela iniciativa, operações desse tipo serão realizadas com frequência para inibir a criminalidade, já que esse tipo de delito tem crescido no Grande ABC, assim como em todo o Estado. "A gente não consegue verificar alguns itens na hora. Sendo assim, em caso de suspeita, apreendemos para conferir se são produtos de roubo. Se não forem, devolvemos", destaca Kelly Andrade. Durante o processo, a polícia faz uma varredura no aparelho para coletar informações que comprovem ou não sua ilicitude.