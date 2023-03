Cantor Conrado, marido de Andréa Sorvetão, revela que está com câncer

30/03/2023 | 17:11



O cantor Conrado, marido de Andréa Sorvetão, usou suas redes sociais para divulgar que descobriu um tumor maligno no final do reto. Ele teria passado mal durante a gravação do programa Canta Comigo 5, exibido na Record TV e após realizar alguns exames, descobriu a doença, em fase inicial.

O também compositor passou por uma colonoscopia e uma endoscopia que identificou o câncer, que deverá ser retirado por meio de cirurgia marcada para o próximo domingo, dia 2.

Em texto emocionante compartilhado por ele e pela esposa, que é ex-paquita da Xuxa Meneghel, eles falaram muito sobre fé e amor.

- Temos toda a certeza de que Deus está no controle de tudo, diz o comunicado

O casal recebeu o apoio de diversos internautas e também de outras celebridades, como a atriz Nívea Stelmann, que deixou emojis de coração e oração. Além de uma mensagem de André Marinho, ex-A Fazenda, que disse:

Deus no controle de tudo. Estamos orando.