Paulo Vieira encontra perfil fake no Tinder e diverte seguidores: É sacanagem

30/03/2023 | 17:11



Na última quarta-feira, dia 29, Paulo Vieira divertiu seus seguidores ao compartilhar um perfil fake seu que encontrou no Tinder. O comediante namora há seis anos com Ilana Sales, mas o que mais indignou o humorista não foi nem terem usado sua imagem, mas sim terem aumentando sua idade. Aí já é demais, né? Paulo tem 30 anos de idade e, no perfil fake, colocaram sua idade como 38.

Quer usar minha cara? Usa! Eu nunca me dei bem com ela mas você que sabe. Agora, botar oito anos a mais é sacanagem, escreveu o artista na legenda do post.

Casado. A fim de aventura. Se rolar um papão, pede meu zap, declarou a conta falsa em sua biografia.

Nos comentários, os seguidores de Paulo se divertiram com a situação. Enquanto alguns internautas deram risada, outros pensaram como a namorada do comediante deve ter reagido à situação.

Quer aventura, Paulo? Ilana não deve ter gostado muito disso, comentou um seguidor.