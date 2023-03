Aos 86 anos de idade, Papa Francisco é internado com infecção respiratória

30/03/2023 | 17:10



Na última quarta-feira, dia 29, o Papa Francisco precisou ser internado em um hospital de Roma após sentir dificuldades respiratórias. Segundo o Vaticano, ele realizou um teste de Covid-19 e deu negativo.

- Nos últimos dias, o Papa Francisco se queixou de algumas dificuldades respiratórias e esta tarde foi à Policlínica A. Gemelli para fazer alguns exames médicos. O resultado mostrou uma infecção respiratória (infecção por covid-19 excluída) que exigirá alguns dias de terapia médica hospitalar apropriada, informou o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, à imprensa.

Na manhã da internação, o jornal Corriere della Sera publicou uma reportagem sobre o caso, e afirmaram que o Papa Francisco foi internado após passar mal com problemas no coração e dores pulmonares. Segundo o veículo as informações são de fontes do hospital.

Vale pontuar que Francisco usa cadeira de rodas desde maio de 2022 devido a dores no joelho direito. Em julho de 2021 ele precisou passar dez dias no hospital para uma operação de cólon.