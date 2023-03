Cleber Machado é contratado pela Record TV e vai narrar final de Campeonato Paulista

30/03/2023 | 17:10



Ao que parece, Cleber Machado não gosta nem um pouco de ficar parado e sem trabalhar. O narrador foi demitido da Rede Globo no dia 22 de março, após trabalhar 35 anos na emissora como narrador e comentarista de diversos jogos de futebol e comentava sobre as partidas. Porém, apesar da demissão, parece que a sorte está com ele.

Isso porque, nesta quinta-feira, dia 30, Cleber anunciou, através de seu Twitter, que entrou para o time de narradores da Record TV. Ele ainda divulgou que foi convidado para narrar as duas partidas da final do Campeonato Paulista.

- A próxima final de Paulistão que eu vou transmitir, eu sei [onde é], no time da Record.

Vale lembrar que a trajetória de Cleber está repleta de eventos importantes para o país. Ele começou a carreira na rádio Bandeirantes, e, depois disso, trabalhou em Copas do Mundo, Fórmula 1, Carnaval, e Olimpíadas.

Arrasou, Cleber!