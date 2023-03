São Paulo oficializa a contratação de Michel Araújo: 'Quero trazer alegrias'

30/03/2023 | 17:04



Um dia após o presidente Julio Casares revelar "conversa animadora" com Michel Araújo no Rio, o São Paulo oficializou a contratação do meia uruguaio que estava sem espaço no Fluminense. O jogador chega para ajudar Wellington Rato na armação da equipe de Rogério Ceni

"O São Paulo acertou a contratação do meio-campista Michel Araujo, de 26 anos, que estava no Fluminense e chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2024", oficializou o clube. Mesmo com a chegada de Wellington Rato, a armação ainda vinha sendo considerado um setor carente do time tricolor.

"O São Paulo segue o seu trabalho em busca de reforçar o elenco para a temporada. Michel Araujo demonstrou ser um importante valor e tem características que consideramos importantes dentro do nosso planejamento", afirmou o presidente Julio Casares, satisfeito com o acordo.

O jogador celebrou o acerto e espera retribuir toda a confiança que recebeu dos dirigentes tricolores. "A expectativa é muito grande nesta chegada ao São Paulo. Sinto uma felicidade gigante com a oportunidade de defender um clube como esse. Quero trazer muitas alegrias e vitórias aos nossos torcedores", projetou o jogador.

Michel Araújo será o substituto do argentino Galoppo, que passou por cirurgia no joelho e ficará um bom tempo afastado dos gramados. Suas características de ajudar na armação e também poder jogar no ataque foram vitais para a contratação.