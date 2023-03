Ladrão é morto por vítima durante assalto e comparsas são presos em São Bernardo; veja fotos

Pamela Cadamuro



30/03/2023 | 15:48



A Polícia Civil de São Bernardo prendeu, na última quarta-feira (29), dois irmãos suspeitos de terem participado de um assalto a uma residência na região do Riacho Grande, em São Bernardo. O crime aconteceu no início da semana e a dupla tinha ao menos outros três comparsas, um deles morto no local por uma das vítimas.

De acordo com o delegado Aloizio Pires de Araújo, eles invadiram o local armados e fizeram pelo menos três vítimas como reféns, amarradas e trancadas em um banheiro. Um dos irmãos conhecia o imóvel, que também funcionava como um espaço religioso, por já ter realizado alguns serviços como pedreiro, e teria dado as informações para a quadrilha.

Os assaltantes reviraram a casa e levaram celulares, outros eletrônicos e eletrodoméstidos. Antes de irem embora, no entanto, um dos criminosos ficou nervoso por não ter encontrado dinheiro e voltou ao banheiro onde as vítimas estavam, dessa vez armado e com a intenção de matá-las. As três pessoas chegaram a ser atingidas, mas uma delas conseguiu desarmar o criminoso e atirou contra ele, que morreu na hora pelo disparo na cabeça. Os reféns foram socorridos ao Pronto Socorro do Riacho Grande e ao Hospital de Clínicas.

Após a morte, os comparsas fugiram em um carro modelo Creta, de uma das vítimas, que depois foi abandonado no bairro. Durante o patrulhamento, a polícia encontrou ainda um segundo carro, modelo Gol, que tinha queixa de roubo e teria sido usado pela quadrilha para chegar ao endereço do assalto.

OUTROS CRIMES

A dupla não tinha nenhuma condenação recente na Justiça, mas já havia cumprido medidas socioeducativas na Fundação Casa por delitos como tráfico de drogas. Eles também eram conhecidos no bairro pelos atos de violência. "Durante a investigação, descobrimos que esses irmãos também são suspeitos de uma série de outros roubos e furtos na região. Eles teriam sido vistos abandonando o Creta de uma das vítimas e também eram amigos do assaltante morto no dia do crime", contou o delegado Aloizio.

Na residência da dupla, os policiais encontraram dois celulares roubados, além de uma espingarda calibre 22, uma pistola calibre 380 e uma arma de Airsoft que foram apreendidos no dia do assalto.

MÁSCARAS E RECONHECIMENTO

Ainda de acordo com o delegado, os criminosos usavam máscaras do tipo Ninja e do personagem Jason no momento em que entraram no imóvel para executar o assalto. A ideia era que eles não fossem reconhecidos, por serem moradores da região e terem relação com os frequentadores do imóvel, mas acabaram identificados por outra característica. "Na hora em que decidiram amarrar as vítimas, um dos irmãos disse que não era necessário machucar uma das pessoas em questão. Ele disse para uma das vítimas ficar calma e pediu aos companheiros que não a amarrassem. Escrevemos a frase que ele falou na hora e pedimos que ele lesse. Nessa hora, a vítima o reconheceu sem sombra de dúvidas", disse.

Agora presos, os "irmãos do crime" foram separados. Um deles foi enviado para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de São Bernardo e o outro para a Cadeia de São Caetano.