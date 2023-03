Corinthians vence Coritiba em jogo-treino com gols de Fausto Vera e Bruno Méndez

30/03/2023 | 15:48



O Corinthians disputou um jogo-treino contra o Coritiba nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, e contou com gols do volante Fausto Vera e do zagueiro Bruno Méndez para conquistar um triunfo por 2 a 1. O gol do Coritiba foi marcado pelo volante Júnior Urso, que defendeu o clube corintiano na temporada 2019.

"É um enfrentamento do nível que vamos encontrar na nossa sequência, na Série A", afirmou o técnico Fernando Lázaro depois da atividade. "O jogo-treino traz um caráter diferente também. Ele não tem a atmosfera de um estádio, mas o aspecto de muito intensidade", concluiu.

Lázaro escalou o time alvinegro com Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Maycon e Giuliano; Yuri Alberto e Róger Guedes. O uruguaio Bruno Méndez se consolidou, na reta final do Paulistão, como titular na zaga ao lado de Gil, mas está suspenso da primeira rodada da Libertadores, pois tem de cumprir suspensão pela expulsão nas quartas de final da edição passada, contra o Flamengo. Por isso, Lázaro tem de definir um substituto.

Mesmo com Balbuena disponível depois de defender a seleção paraguaia no início da semana, o treinador preferiu escalar o jovem Caetano como parceiro de Gil, e o paraguaio entrou apenas na outra metade do jogo-treino, na qual a equipe foi montada com Carlos Miguel; Rafael Ramos, Bruno Méndez, Balbuena e Matheus Bidu; Du Queiroz; Cantillo, Renato Augusto e Adson; Pedrinho e Giovani (Paulinho e Chrystian Barletta).

O Corinthians volta a trabalhar na sexta-feira e descansará no sábado. A partir de domingo, o elenco se reapresenta para a reta final de preparação para a estreia na Libertadores, marcada para as 19 horas de quinta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, onde enfrenta o Liverpool-URU.