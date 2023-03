Após terminar noivado, Bia Miranda declara estar apaixonada por novo affair e rebate críticas

30/03/2023 | 15:10



A fila andou! Como você viu aqui no ESTRELANDO, o término do noivado entre Bia Miranda e Gabriel Roza foi conturbado e gerou muita polêmica com a troca de farpas entre os dois. A neta de Gretchen chegou a acusar o ex-noivo de agressão e o rapaz se pronunciou negando o ocorrido. Após as confusões, a ex-A Fazenda está sendo criticada por surgir com um novo affair.

Bia causou um alvoroço na web ao compartilhar nos Stories do Instagram um vídeo em que aparece em clima de romance com o cantor Buarque.

E não parou por aí! Ao participar de um podcast, a famosa ainda declarou que está apaixonada enquanto estava sentada ao lado de Buarque:

- O Rafael me conquistou com a pureza e simplicidade dele. Estou apaixonada e é isso.

Após receber críticas na internet, a ex-A Fazenda fez questão de rebater os comentários negativos:

Só estou seguindo a minha vida. Estou solteira, mesmo, e é isso. Ele está seguindo a vida dele, e eu vou ficar parada? Me poupe, né, eu mereço ser feliz com um cara que me respeite.