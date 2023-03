Conheça aplicativos especializados no cuidado e na saúde da mulher

Da Redação, com assessoria

De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente a 2020, as mulheres vivem, em média, sete anos a mais do que os homens. Antes, na década de 1950, a diferença era de apenas três anos, o que mostra que elas aumentaram a expectativa de vida num ritmo maior, dando cada vez mais atenção à sua saúde.

A fim de acompanhar o cuidado feminino, é notável o crescimento e incentivo de espaços, técnicas e também aplicativos para empoderar o cuidado e a saúde da mulher. O Gympass aproveitou o Mês da Mulher para selecionar três apps parceiros especializados em cuidar da qualidade de vida feminina, Confira a lista!

1. Maya

O Maya é um calendário do ciclo menstrual feminino fácil e divertido de usar. O aplicativo controla os períodos, sintomas relacionados, oscilações de humor e a saúde da mulher em geral. Dentre algumas ferramentas disponíveis, oferece uma previsão automática e precisa da fertilidade, possibilidade de ajuste e duração do ciclo e fluxo menstrual, previsão para o começo do ciclo nos meses seguintes e um rastreador disponível para peso, sintomas e humor. O aplicativo está disponível para Android e iOS e é gratuito para usuários do Gympass.

2. Suore Fit

O Suore Fit é um aplicativo fitness voltado apenas para mulheres. Trata-se de uma ferramenta completa de treinos, estilo de vida e nutrição. São aulas 100% feitas por professoras e profissionais femininas. O perfil de treinos que as usuárias buscam nem sempre compartilham dos mesmos objetivos que treinos para o público masculino, por isso, a plataforma busca oferecer algo assertivo e acessível para todas, que possa ser feito tanto na academia, mas principalmente em casa. Está disponível para Android e iOS.

3. TecnoNutri

Disponível para Android e iOS, o TecnoNutri é um aplicativo de nutrição voltado para mulheres. A plataforma possui vários programas, entre eles o “Nutrição e Saúde da Mulher”, que foi elaborado especialmente para quem deseja ter acesso a um plano alimentar rico em nutrientes que fornecem energia e ajudam a reduzir o risco de doenças. A jornada neste programa propõe como objetivo geral promover a redução dos agravos de patologias referentes à saúde da mulher, por meio de uma alimentação saudável, anti-inflamatória a fim de perder peso, ganhar saúde e qualidade de vida.