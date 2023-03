Filha do intérprete de Quico, do Chaves, entra para plataforma de conteúdo adulto

30/03/2023 | 14:11



Vanesa Villagrán, filha caçula de Carlos Villagrán, famoso por ter interpreta o icônico personagem Quico em Chaves, entrou para uma plataforma de conteúdo adulto. Nas redes sociais da moça é possível encontrar publicações divulgando seu perfil no OnlyFans para conseguir mais assinaturas.

Na descrição da conta no site, Vanesa escreveu:

Bem-vindo a um conteúdo mais legal.

O valor da assinatura que permite acessar as fotos e vídeos disponibilizados pela mexicana de 40 anos de idade na plataforma é equivalente a 56 reais por mês. Segundo informações do jornal Metrópoles, a filha de Carlos Villagrán ainda compartilha uma lista de presentes em que estão incluídas lingeries avaliadas em 470 reais e até um cortador de pontas de cabelo de quase 20 mil.

Além do OnlyFans, ela ainda vende assinaturas no Telegram onde exibe prévias do conteúdo publicado na plataforma adulta e ainda divulga ofertas e promoções aos fãs.

Vanesa é fruto do relacionamento de Carlos com Graciela Rivera.