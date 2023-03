Thiago Nigro faz reflexão sobre felicidade e se declara para Maíra Cardi

30/03/2023 | 14:10



Vivendo a fase de lua de mel de seu novo relacionamento, Maíra Cardi recebeu uma baita declaração de Thiago Nigro. Nesta quinta-feira, dia 30, o influenciador abriu o coração por meio de seu Instagram.

Conhecido como Primo Rico, Nigro contou que está vivendo uma ótima fase, em seu recém anunciado relacionamento com Maíra Cardi. O influencer começou falando sobre a felicidade:

Eu não poderia estar mais feliz em ter essa mulher do meu lado. A caminhada da vida muitas vezes nos traz dores e sofrimentos, sejam eles físicos ou emocionais... Não podemos deixar que essas dores nos impeçam de seguir em frente e buscar a nossa felicidade.

Na legenda, Thiago não falou só de coisas boas. Ele também fez uma reflexão sobre a reação das pessoas com a felicidade alheia. Vale lembrar que Maíra tem recebido vários comentários de que estaria exibindo demais sua nova relação para mandar indiretas para o ex, Arthur Aguiar:

É impressionante como algumas pessoas parecem ser incapazes de se alegrar com a felicidade alheia. Sempre tem aqueles que tentam minimizar as nossas conquistas, ou que nos fazem sentir culpados por termos alcançado nossos objetivos. E o pior é que muitas vezes as pessoas acabam abrindo mão de suas próprias felicidades e sonhos para viverem os dos outros. A verdade é que a felicidade e o sucesso incomodam mesmo. E muitas pessoas preferem viver na mediocridade e na infelicidade a terem que lidar com a inveja e o julgamento dos outros.

Para finalizar com chave de ouro, o novo namorado de Cardi falou como se sente abençoado por estar junto com a ex-BBB.