Marisa Monte se apresenta em Campos do Jordão na Páscoa

A cantora Marisa Monte levará a turnê “Portas” para Campos do Jordão na Páscoa, em show que será realizado no Parque Capivari. O espaço, que foi inaugurado no final de 2022 após obras de revitalização, conta com um palco sobre um lago e uma arquibancada com conceito de concha acústica aberta.

Além das canções do novo álbum, o repertório do espetáculo vai destacar momentos importantes da carreira da cantora e compositora, que já dura mais de três décadas.

O disco “Portas” foi produzido durante a pandemia de Covid-19, com bases feitas em estúdio no Rio de Janeiro e sessões remotas na Europa e Estados Unidos. O trabalho conta com arranjos de Antonio Neves, Marcelo Camelo e Arthur Verocai e tem participação especial de Seu Jorge, Flor e Jorge Drexler.

Show em Campos do Jordão na Páscoa

Com direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, o show que será realizado em Campos do Jordão na Páscoa conta com a participação de Dadi, Davi Moraes, Pupillo, Pretinho da Serrinha, Chico Brown, Antonio Neves, Eduardo Santanna e Lessa.

Durante o espetáculo, as atrações do Parque Capivari estarão abertas para o público, como o novo teleférico, trenó na montanha, roda gigante, lojas e espaço gastronômico.

Quanto custa

Os ingressos para o show de Marisa Monte em Campos do Jordão na Páscoa já estão disponíveis na plataforma Eventim. Os valores variam entre R$ 100 e R$ 600.