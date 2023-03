3 recursos do LinkedIn que você provavelmente não conhece

Tamara Sanches

Do 33Giga



30/03/2023 | 12:56



Para quem busca um novo emprego e gosta de acompanhar novidades empresariais, estar presente no LinkedIn é uma ótima escolha. No entanto, mesmo os usuários mais assíduos da plataforma podem não conhecer alguns recursos pouco utilizados, mas que são muito úteis em determinadas situações. Confira três deles.

1. É possível ficar invisível

Se você deseja se desligar do LinkedIn sem excluir definitivamente seu perfil, saiba que é possível. Este recurso é chamado de Hibernação. Ao ativá-lo, o usuário fica invisível para outras pessoas e deixa de aparecer em pesquisas feitas dentro da rede social. É como se, de fato, a conta não existisse mais.

Quer fazer o teste? Siga o tutorial abaixo:

1. Na página inicial do LinkedIn, clique no ícone da sua foto.

2. No menu, vá até “Configurações”.

3. Acesse “Preferências da conta”.

4. Localize o campo “Gerenciamento da conta”.

5. Clique em “Colocar conta em hibernação”.

É importante ressaltar que, para reativar o perfil, é necessário esperar 24 horas após a habilitação do recurso. Para ter sua conta funcionando novamente, o processo é simples: basta acessar a plataforma com login e senha.

2. Existem maneiras de otimizar suas buscas

O LinkedIn permite o uso da pesquisa booleana. Ou seja, as buscas feitas por meio desta rede social têm resultados melhores com o uso das palavras AND, NOT e OR, sempre em letra maiúscula.

1. Use AND para unir os termos da busca. Exemplo: “designer AND São Paulo”.

2. Usar OR serve para que a pesquisa encontre ao menos uma das palavras incluídas. Exemplo: “analista sênior OR especialista”.

3. A palavra NOT é útil para enfatizar um termo que você não se interessa em encontrar. Exemplo: se a intenção for pesquisar somente vagas de analista nível pleno, a busca ideal seria “analista pleno NOT júnior”.

3. O LinkedIn disponibiliza uma pontuação para você

Quer saber como anda o seu desempenho na plataforma? O LinkedIn disponibiliza a ferramenta Social Selling Index, que mede sua conta em uma escala de 0 a 100. Quanto maior for sua pontuação, mais chances existem de que você obtenha uma posição de destaque na rede social. O SSI leva em consideração critérios como o preenchimento do seu perfil, seus relacionamentos e conteúdo compartilhado. Para acessá-lo, faça login por meio deste link.