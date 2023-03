Filha de Leandro, Lyandra Costa revela motivo da ausência do tio, Leonardo, em festa de casamento

30/03/2023 | 12:11



Lyandra Costa e Lucas Santos se casaram com uma cerimônia bastante intimista em Goiânia há alguns dias. Mas um questionamento que ficou no ar foi o motivo da ausência do tio da médica, Leonardo.

Acontece que, segundo a própria Lyandra, tudo foi decidido às pressas. Nos Stories, ela revelou que a cerimônia não foi previamente planejada, por isso ela e o noivo chamaram apenas os parentes mais próximos para estarem presentes no momento.

- Nós não havíamos planejado nada, estávamos sentindo no nosso coração que Deus queria isso da gente. [...] Nós pegamos essa tarde separada por Deus, fizemos uma cerimônia só com nossos familiares, irmãos, pai e nosso filho.

Lyandra não chega a citar o nome de Leonardo, antiga dupla sertaneja de seu pai, Leandro, mas deixa claro que ela e o marido decidiram convidar cerca de 20 pessoas apenas.

- Não convidamos ninguém, nem nossos tios. Ninguém mesmo, porque se não eu acho que ia perder um pouco do sentido. Não foi festa, foi uma cerimônia à tarde. Foi muito melhor do que eu sonhei, do que eu imaginei. Foi algo muito pequeno, não contei pra ninguém, nem pras minhas amigas, porque Deus falou pra não falar pra ninguém.

Vale lembrar que Leandro morreu aos 36 anos de idade, vítima de um câncer raro no pulmão. Ele e Leonardo formavam a dupla sertaneja Leandro & Leonardo, que lançou uma sequência de hits que encantaram o público.