Claudia Leitte faz relato sobre importunação sexual e internautas criticam participação no Encontro

30/03/2023 | 12:11



Na manhã desta quinta-feira, dia 30, Claudia Leitte participou do Encontro e mais uma vez dividiu opiniões nas redes sociais. Logo na primeira parte da atração, foi introduzido o tópico sobre os frequentes casos de importunação sexual no transporte público e a cantora fez um relato chocante.

A artista contou uma experiência pessoal que aconteceu quando ainda era criança e estava no ônibus com sua mãe e relembrou o pavor sentido na época.

- Eu já passei por isso no transporte público muitas vezes. Mas [o que aconteceu com] a minha mãe é uma cena que não sai da minha cabeça. Eu e a minha mãe no ônibus, ela me levava para a escola, tinha uma rotina. Eu via muitas coisas acontecendo. Mas uma, mesmo eu muito jovem, nunca esqueci. Ela me colocava sentada e ficava com as mãozinhas em torno de mim para me proteger. Geralmente, horário de rush, hora do almoço, saída de escola, uma movimentação muito grande no ônibus, e minha mãe me protegendo. Um cara encheu o saco da minha mãe de modo muito intransigente, que me assustou profundamente e eu nunca me esqueci da expressão dele. Não bastasse todo aquele constrangimento, ele olhou para mim e disse: Chama ela aí. Eu nunca me esqueci disso, eu morri de medo. Eu lembro o pavor que eu senti.

Claudia ainda fez um alerta sobre a importância de denunciar casos de assédio ou importunação sexual.

- Muito embora eu veja isso com tristeza e indignação, eu acho que a gente tem, sim, que falar. A gente precisa se apoiar, a gente precisa cobrar, tem que ter punição. E precisa ser vista essa punição. Você tocar nesse assunto agora junto com a gente aqui fortalece, a gente sabe que é um passo que a gente precisa dar. Eu estou achando que é passo de formiga, mas é preciso. É importante pelas mulheres de amanhã, eu era uma criança quando passei por isso com a minha mãe. Não é só desrespeitoso, é mais do que isso: é invasivo, é triste, dói. Me dá tremor na alma.

Apesar disso, a cantora ainda foi bombardeada por comentários negativos sobre sua participação matinal. No Twitter, internautas não só relataram não terem gostado da convidada, como também lembraram que logo no início da exibição a artista recebeu um microfone com defeito e não saiu som quando foi cantar. A apresentadora Patrícia Poeta já enfrenta comentários negativos desde que assumiu a atração, mas agora foi a vez da convidada ser criticada por internautas.